O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (18), sendo esta a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 28.9°C, Padre Bernardo, com 26.8°C, e Mimoso de Goiás, com 26.3°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Águas Lindas de Goiás, com 18.1°C, e Novo Gama, com 18.2°C.A umidade média do tempo na região será de 85.55%, com Alexânia, Cidade Ocidental e Luziânia registrando os maiores índices de 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 38.29%, com destaque para Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Mimoso de Goiás, que apresentam 90.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 24.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 26.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Cidade Ocidental: máxima 24.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 24.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 25.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 25.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 23.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 26.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 25.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Planaltina: máxima 24.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 28.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.