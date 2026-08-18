O Entorno do Distrito Federal apresentará um dia sem previsão de chuva nesta quarta-feira (19), com temperaturas variando entre a média mínima de 15,59°C e a média máxima de 30,54°C. Entre os municípios mais quentes, Padre Bernardo atinge máxima de 33,3°C, seguido por Pirenópolis e Vila Boa, ambos com 32,5°C. Já as temperaturas mais baixas ocorrem em Cabeceiras, com mínima de 12,7°C, e em Santo Antônio do Descoberto, com 13,8°C.A umidade relativa do ar na região terá média de 43,08%, registrando os maiores índices em Cabeceiras, com 62,0%, Formosa, com 58,0%, e Novo Gama, que alcança 57,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média de precipitação é de 0,0%, índice que se repete com chances de 0,0% em localidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 30,3°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 30,4°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 30,8°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 12,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 30,1°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 28,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 30,4°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 30,5°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 28,2°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 33,3°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 32,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 30,3°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 30,7°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 32,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.