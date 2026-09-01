O Entorno do Distrito Federal terá um dia de sol e pouca variação nas condições atmosféricas nesta quarta-feira (2), com os termômetros registrando média mínima de 19,21°C. Entre os municípios mais quentes, destacam-se Vila Boa, que deve alcançar máxima de 34,1°C, Padre Bernardo, com 33,5°C, e Mimoso de Goiás, que chega a 31,8°C. Já as temperaturas mais baixas no início do dia serão registradas em Abadiânia, com mínima de 17,5°C, e Alexânia, com 17,8°C.A umidade relativa do ar na região apresentará média de 64,16%, com os maiores índices esperados em Cidade Ocidental, que deve atingir 80,0%, além de Luziânia e Novo Gama, ambas com até 79,0%. A probabilidade média de chuva para o dia é de 14,34%, sendo que as maiores chances de precipitação ocorrem em Novo Gama e Valparaíso de Goiás, onde o índice chega a 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 29,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Cabeceiras: máxima 31,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cidade Ocidental: máxima 29,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Corumbá de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cristalina: máxima 27,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Formosa: máxima 30,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Luziânia: máxima 29,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Mimoso de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Novo Gama: máxima 27,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Padre Bernardo: máxima 33,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Pirenópolis: máxima 31,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Planaltina: máxima 30,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Valparaíso de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Vila Boa: máxima 34,1°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Água Fria de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.