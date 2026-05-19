O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com altas temperaturas na quarta-feira (20). As altas temperaturas são a característica principal do tempo para este dia, com as cidades mais quentes sendo Vila Boa, que alcançará 32.4°C, Padre Bernardo com 32.2°C e Mimoso de Goiás com 30.7°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto, ambas com mínimas de 16.7°C.A umidade média na região será de 67.74%, com destaque para Santo Antônio do Descoberto, Abadiânia e Alexânia, que registrarão os maiores índices. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 3.42%, sendo Cristalina a cidade com maior chance de precipitação, atingindo 35.0%. Luziânia e Pirenópolis também apresentam chances, com 15.0% e 10.0%, respectivamente.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 28.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 30.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 29.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 27.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 29.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 27.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 32.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Planaltina: máxima 29.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 32.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.