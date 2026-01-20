O Entorno do Distrito Federal, para quarta-feira (21), apresenta uma grande chance de chuva. As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas são Vila Boa, com 25.8°C, Formosa, com 24.2°C, e Cocalzinho de Goiás, com 24.1°C. Por outro lado, as mínimas mais baixas são esperadas em Águas Lindas de Goiás, com 18.1°C, e Planaltina, com 18.8°C.A umidade média na região é de 87.71%, sendo Cristalina a cidade com o maior índice de umidade, atingindo 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 69.87%, com Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia registrando as maiores chances de precipitação, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 22.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Alexânia: máxima 22.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cabeceiras: máxima 23.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cidade Ocidental: máxima 23.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Corumbá de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Cristalina: máxima 23.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Formosa: máxima 24.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Luziânia: máxima 23.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mimoso de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Novo Gama: máxima 22.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Padre Bernardo: máxima 24.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Pirenópolis: máxima 22.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Planaltina: máxima 22.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 22.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Valparaíso de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Vila Boa: máxima 25.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Água Fria de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 20.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 23.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.