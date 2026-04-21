O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas moderadas nesta quarta-feira (22). As máximas atingirão 30.1°C em Vila Boa, seguida por Padre Bernardo com 29.4°C e Mimoso de Goiás com 28.5°C. As mínimas ficarão em torno de 17.1°C em Novo Gama e 17.2°C em Abadiânia.A umidade média na região será de 64.97%, com Novo Gama apresentando os maiores índices, atingindo 77.0%. A probabilidade média de chuva é de 16.05%, com Alexânia e Cocalzinho de Goiás registrando as maiores chances, com 35.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 28.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 26.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.