O Entorno do Distrito Federal terá um dia marcado pelo predomínio de sol e pouca variação de nuvens nesta quarta-feira (23), com termômetros que devem registrar média máxima geral de 29,67°C. Entre os destaques de calor na região, Vila Boa desponta com máxima de 34,5°C, acompanhada por Padre Bernardo, com 32,7°C, e Água Fria de Goiás, que atinge 31,4°C. Já nos momentos mais amenos do dia, as menores temperaturas mínimas devem ser anotadas em Novo Gama e Valparaíso de Goiás, ambas com marcas de 18,5°C.A umidade relativa do ar deve apresentar uma média de 59,18%, com os maiores índices de até 74,0% esperados para Abadiânia e Alexânia. Em relação às precipitações, a probabilidade média de chuva para a data é de apenas 14,87%, sendo que as maiores chances de ocorrer alguma instabilidade se concentram em Formosa e Cabeceiras, que apresentam índice de 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 29,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 31,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Cidade Ocidental: máxima 29,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 26,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Formosa: máxima 30,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 29,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 27,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 32,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 30,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 29,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 34,5°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Água Fria de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.