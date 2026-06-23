O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas amenas a quentes na quarta-feira (24). As máximas podem atingir 31.0°C em Padre Bernardo, 30.8°C em Vila Boa e 30.0°C em Mimoso de Goiás. As mínimas mais baixas serão registradas em Cabeceiras, com 13.9°C, e em Novo Gama, com 14.3°C.A umidade do tempo estará elevada em diversas localidades, com Abadiânia, Alexânia e Cristalina podendo registrar até 90% durante a noite. A probabilidade de chuva é baixa na região, sendo de 30% em Alexânia e de 25% em Abadiânia e Corumbá de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 27.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Cabeceiras: máxima 29.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 28.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.0°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 29.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 27.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 26.5°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 31.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 28.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 29.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 30.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.