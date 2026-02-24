O Entorno do Distrito Federal terá uma grande chance de chuva nesta quarta-feira (25). As temperaturas máximas serão de 26.9°C em Vila Boa, 26.3°C em Cabeceiras e 25.3°C em Formosa. As mínimas mais baixas serão de 18.5°C em Cocalzinho de Goiás e 18.6°C em Águas Lindas de Goiás.A umidade média na região ficará em 87.89%, com Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás e Pirenópolis registrando umidade de até 98%. A probabilidade média de chuva é de 46.45%, com Santo Antônio do Descoberto e Vila Boa apresentando 95% de chance de precipitação, e Águas Lindas de Goiás com 90%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 24.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 26.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Cidade Ocidental: máxima 25.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Corumbá de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 24.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Formosa: máxima 25.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Luziânia: máxima 25.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mimoso de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Novo Gama: máxima 24.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Pirenópolis: máxima 23.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Planaltina: máxima 24.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.