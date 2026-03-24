O Entorno do Distrito Federal apresenta grande chance de chuva para esta quarta-feira (25). As temperaturas máximas na região serão mais elevadas em Vila Boa, com 25.6°C, seguida por Luziânia (25.3°C) e Padre Bernardo (25.2°C). Já as mínimas mais baixas serão registradas em Abadiânia, com 17.5°C, e em Águas Lindas de Goiás, com 17.6°C.A umidade média na região é de 87.45%, com cidades como Formosa atingindo 97.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva está em 54.47%, mas algumas localidades se destacam com índices bem mais altos, como Cidade Ocidental e Água Fria de Goiás, ambas com 95.0% de chance de chuva, e Abadiânia, com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Alexânia: máxima 24.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Cabeceiras: máxima 24.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Cidade Ocidental: máxima 24.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 24.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Formosa: máxima 23.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Luziânia: máxima 25.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Mimoso de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Novo Gama: máxima 23.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 25.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Pirenópolis: máxima 25.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Planaltina: máxima 23.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Vila Boa: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.