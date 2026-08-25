O Entorno do Distrito Federal terá um dia de sol predominante e sem expectativa de chuvas significativas nesta quarta-feira (26), apresentando marcas elevadas nos termômetros de diversos municípios. As temperaturas mais altas do dia serão sentidas em Padre Bernardo, que deve registrar máxima de 35,9°C, seguida de perto por Vila Boa, com 35,5°C, e Mimoso de Goiás, com 34,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas da região devem ocorrer em Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto, cujas mínimas previstas são de 16,9°C e 17,0°C, respectivamente.A média regional da umidade relativa do ar está estimada em 45,97%, com destaque para Cristalina, que deve atingir o índice mais elevado de 70,0%, enquanto Valparaíso de Goiás registra até 67,0%. Com relação à possibilidade de chuva, a média geral para a região é baixa, calculada em 16,84%, embora Cristalina concentre a maior probabilidade, alcançando 50,0%, acompanhada por Abadiânia e Cidade Ocidental, ambas com 35,0% de chances de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Alexânia: máxima 31,8°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Cabeceiras: máxima 33,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Cidade Ocidental: máxima 31,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 35,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Cristalina: máxima 30,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 50,0%Formosa: máxima 32,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 32,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Mimoso de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 30,3°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 25,0%Padre Bernardo: máxima 35,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 34,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 32,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 32,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Valparaíso de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 35,0%Vila Boa: máxima 35,5°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Água Fria de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.