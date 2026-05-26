O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas variadas nesta quarta-feira (27), caracterizado por uma amplitude térmica notável. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 31.2°C, Padre Bernardo, atingindo 30.4°C, e Pirenópolis, com 29.5°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Santo Antônio do Descoberto, com 14.6°C, e Alexânia, que terá 14.7°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 67.55% em média, com as maiores taxas podendo chegar a 84.0% em Novo Gama, Valparaíso de Goiás e Cabeceiras. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 9.87% para a região, e as cidades com maiores chances, como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia, registram até 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 25.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 30.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.