O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (28). O tempo será marcado por essa característica, com as temperaturas máximas mais elevadas esperadas em Vila Boa, atingindo 30.4°C, Cocalzinho de Goiás com 30.1°C e Padre Bernardo com 29.7°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com 18.2°C, e Abadiânia, com 18.3°C.A umidade média na região será de 70.29%, com cidades como Cristalina (85.0%) e Luziânia (84.0%) apresentando os maiores índices. A probabilidade média de chuva para a área é de 34.87%. No entanto, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis destacam-se com uma alta probabilidade de chuva de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Cidade Ocidental: máxima 27.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 20.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 19.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 27.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Formosa: máxima 28.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Luziânia: máxima 28.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Padre Bernardo: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 28.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 27.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.