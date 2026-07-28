O Entorno do Distrito Federal registrará, nesta quarta-feira (29), condições de tempo firme e sem expectativa de chuva significativa, mantendo as tardes com temperaturas elevadas após um amanhecer ameno, cuja média mínima regional deve ficar em 16,16°C. Entre as cidades mais quentes do dia, Padre Bernardo lidera com máxima de 33,5°C, seguida de perto por Vila Boa, com 33,0°C, e Pirenópolis, que deve atingir 32,3°C. Já os momentos mais frios devem ocorrer em Santo Antônio do Descoberto, com mínima de 13,2°C, e em Cabeceiras, que registrará 14,1°C.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média de 45,84%, com os maiores índices previstos para Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás, que devem registrar até 66,0%, além de Novo Gama, com 65,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média geral é de apenas 7,37%, sendo que os maiores índices de possibilidade de precipitação se limitam a 10,0% em municípios como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 30,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 30,8°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 31,8°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 14,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cidade Ocidental: máxima 30,6°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 29,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Formosa: máxima 31,2°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Luziânia: máxima 31,0°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 29,0°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Padre Bernardo: máxima 33,5°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 32,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 30,9°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31,1°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 33,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Água Fria de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.