A região Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva amanhã, quarta-feira (3), com o tempo indicando um cenário de precipitações significativas. As cidades mais quentes incluem Vila Boa, com máxima de 28.4°C, seguida por Cabeceiras, que atinge 26.8°C, e Cocalzinho de Goiás, com 26.3°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, marcando 18.6°C, e Planaltina, com 19.1°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 87.21%, com destaque para Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Formosa, que podem registrar umidade de até 95.0%. A probabilidade de chuva é um ponto importante do tempo, com Abadiânia, Alexânia e Formosa apresentando as maiores chances de precipitação, atingindo 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Alexânia: máxima 25.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cabeceiras: máxima 26.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cidade Ocidental: máxima 24.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Cristalina: máxima 25.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Formosa: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Luziânia: máxima 24.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mimoso de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Novo Gama: máxima 24.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Padre Bernardo: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Pirenópolis: máxima 24.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Planaltina: máxima 24.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.