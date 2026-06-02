O Entorno do Distrito Federal terá um tempo marcado por temperaturas que variam nesta quarta-feira (3). As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 30.3°C, Padre Bernardo, com 29.7°C, e Pirenópolis, que alcançará 28.6°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Abadiânia, com 12.5°C, e Alexânia, com 12.9°C.A umidade média na região ficará em 64.0%. As cidades com maiores índices de umidade serão Cabeceiras, com 84.0%, Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, ambas com 81.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 10.26%, com a maior chance de precipitação em Planaltina, chegando a 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.6°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.0°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 26.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 26.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 25.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 26.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 25.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 28.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.0°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.