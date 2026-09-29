O Entorno do Distrito Federal experimentará uma quarta-feira (30) de calor intenso em diversos pontos, com os termômetros alcançando marcas bastante elevadas à tarde. Vila Boa desponta como o município mais quente, atingindo pico de 38,6°C, seguido de perto por Padre Bernardo, com 36,9°C, e Cabeceiras, com previsão de 36,6°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas do início do dia deverão ocorrer em Alexânia e Cidade Ocidental, com mínimas de 19,8°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 44,37% na região, com os índices mais elevados ocorrendo em Abadiânia, que deve registrar 63,0%, e Alexânia, com 61,0%. O tempo seguirá predominantemente seco, já que a probabilidade média de chuva é de apenas 3,16%. As maiores chances de precipitação ficam por conta de Abadiânia, com 15,0% de probabilidade, enquanto Alexânia e Luziânia marcam 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 32,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 33,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 36,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 34,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 33,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 35,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 34,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 32,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 36,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pirenópolis: máxima 34,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 34,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 33,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 38,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.