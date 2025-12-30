O Entorno do Distrito Federal terá um tempo quente para quarta-feira (31). A cidade mais quente será Vila Boa, com máxima de 32.4°C. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Cocalzinho de Goiás (32.3°C) e Padre Bernardo (31.7°C). As cidades mais frias serão Abadiânia e Águas Lindas de Goiás, ambas com mínima de 20.3°C.A umidade média na região será de 71.89%, com Luziânia registrando a maior umidade, chegando a 87.0%. A probabilidade média de chuva é de 28.55%. As maiores chances de chuva são esperadas em Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Cristalina, com 40.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 31.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 30.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Cidade Ocidental: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Corumbá de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Cristalina: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 29.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 31.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 30.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%Padre Bernardo: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Planaltina: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 30.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Valparaíso de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Vila Boa: máxima 32.4°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.