O Entorno do Distrito Federal terá uma grande chance de chuva nesta quarta-feira (4). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Vila Boa, com 29.2°C, seguida por Cabeceiras com 28.7°C e Formosa com 27.8°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Águas Lindas de Goiás, marcando 19.0°C, e Planaltina, com 19.7°C.A umidade média do tempo na região ficará em 84.18%, com destaque para Cristalina, Abadiânia e Alexânia, que podem registrar umidade de até 93.0% e 92.0% respectivamente. A probabilidade média de chuva é de 64.08%, sendo que Abadiânia, Alexânia e Cidade Ocidental apresentam as maiores probabilidades, atingindo 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Alexânia: máxima 27.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cabeceiras: máxima 28.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cidade Ocidental: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cristalina: máxima 26.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Formosa: máxima 27.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Luziânia: máxima 27.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Novo Gama: máxima 26.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Padre Bernardo: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Pirenópolis: máxima 25.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Planaltina: máxima 27.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 29.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.