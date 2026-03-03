O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na quarta-feira (4), com diversas cidades apresentando altas probabilidades de precipitação. As temperaturas máximas na região serão de 28.8°C em Vila Boa, 28.3°C em Padre Bernardo e 28.0°C em Abadiânia. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Novo Gama, com 18.0°C, e Valparaíso de Goiás, com 18.3°C.A umidade média na região será de 81.71%, com destaques para Abadiânia e Padre Bernardo, ambas com umidade de 94.0%, e Alexânia, com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 45.66%, porém, Abadiânia e Pirenópolis se destacam com 90.0% de chance de chuva, seguidas por Cidade Ocidental com 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Cabeceiras: máxima 27.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 27.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 85.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Cristalina: máxima 26.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Formosa: máxima 26.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 27.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Novo Gama: máxima 26.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Padre Bernardo: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Pirenópolis: máxima 27.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 90.0%Planaltina: máxima 26.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Vila Boa: máxima 28.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.