O Entorno do Distrito Federal projeta para quarta-feira (5) a manutenção de um período sem chuvas expressivas e com marcas térmicas moderadas. A média regional das temperaturas máximas se fixa em 29,08°C, enquanto a média das mínimas fica em 14,95°C. Padre Bernardo desponta com a maior temperatura do dia, alcançando 31,9°C, seguido por Vila Boa com 31,1°C e Pirenópolis com máxima de 30,7°C. Por outro lado, as marcas mais baixas do período ocorrem em Cabeceiras, com mínima de 12,5°C, e em Santo Antônio do Descoberto, que registra 13,4°C.A umidade relativa do ar média na região é de 44,89%, apresentando os maiores índices em Cabeceiras, com 66,0%, Novo Gama, com 63,0%, e Santo Antônio do Descoberto, com 61,0%. A probabilidade de chuva média fica em apenas 2,63%, com as maiores chances de precipitação registradas em Abadiânia e Santo Antônio do Descoberto, ambas com somente 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28,8°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 13,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 29,0°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cabeceiras: máxima 29,5°C, mínima 12,5°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 12,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 28,6°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Corumbá de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cristalina: máxima 27,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 28,9°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 29,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 26,8°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 31,9°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 30,7°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 28,7°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29,1°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Vila Boa: máxima 31,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27,6°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.