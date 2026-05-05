O Entorno do Distrito Federal terá tempo predominantemente seco, com baixíssima probabilidade de chuva na quarta-feira (6). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Vila Boa, com máxima de 30.9°C, Padre Bernardo, com 30.1°C, e Pirenópolis, com 29.3°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Alexânia, com mínima de 15.0°C, e Abadiânia, com 15.2°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 67.16%, com picos noturnos em Formosa, Valparaíso de Goiás e Cabeceiras, que podem registrar até 84.0%, 83.0% e 83.0% de umidade, respectivamente. A probabilidade média de chuva é de 2.24%, sendo as maiores chances pontuais em Cristalina, Formosa e Luziânia, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 27.7°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 27.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 27.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 25.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 27.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 27.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 25.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 30.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 27.5°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.8°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.