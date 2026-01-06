O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva para a quarta-feira (7). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Cocalzinho de Goiás com 27.0°C, Vila Boa com 26.9°C e Padre Bernardo com 26.7°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Águas Lindas de Goiás, com 18.0°C, e Planaltina, com 18.3°C.A umidade média para a região será de 81.45%, com cidades como Cristalina apresentando os maiores índices de umidade, chegando a 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 59.61%, mas Padre Bernardo e Mimoso de Goiás se destacam com 85.0% de probabilidade, enquanto Abadiânia tem 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Alexânia: máxima 25.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cabeceiras: máxima 25.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 24.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 22.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Formosa: máxima 25.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Luziânia: máxima 24.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Novo Gama: máxima 24.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Padre Bernardo: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Pirenópolis: máxima 25.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Planaltina: máxima 24.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Vila Boa: máxima 26.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Água Fria de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.