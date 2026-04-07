O Entorno do Distrito Federal terá tempo de grande chance de chuva para a quarta-feira (8). As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 30.9°C, Padre Bernardo, com 30.0°C, e Cabeceiras, marcando 29.3°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Abadiânia e Planaltina, ambas com mínimas de 18.8°C.A umidade média na região ficará em 74.29%, com Santo Antônio do Descoberto registrando os maiores índices, chegando a 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 31.45%, mas algumas localidades terão chances bem mais elevadas, como Vila Boa, com 80.0%, e Águas Lindas de Goiás e Água Fria de Goiás, ambas com 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 29.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Cidade Ocidental: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 28.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Luziânia: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 27.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Padre Bernardo: máxima 30.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 28.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Planaltina: máxima 27.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Vila Boa: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 60.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.