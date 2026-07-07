O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas amenas a quentes na quarta-feira (8). As temperaturas máximas alcançarão 32.0°C em Padre Bernardo, 31.4°C em Vila Boa e 30.7°C em Mimoso de Goiás, enquanto as mínimas mais baixas serão de 12.0°C em Santo Antônio do Descoberto e 12.6°C em Cabeceiras.A umidade média na região será de 52.34%. As cidades com maior umidade à noite são Cabeceiras, com 74.0%, Valparaíso de Goiás, com 72.0%, e Formosa, com 71.0%. A probabilidade média de chuva é de 8.16%, com Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia registrando as maiores chances, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.3°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.5°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.7°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 28.4°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 29.5°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 28.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.0°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 32.0°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 30.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 29.3°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.0°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.