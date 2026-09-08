O Entorno do Distrito Federal terá uma quarta-feira (9) marcada por períodos de sol e pouca variação nas condições do tempo, apresentando marcas térmicas amenas nas primeiras horas e calor à tarde. Os termômetros na região devem flutuar de forma equilibrada. As temperaturas mais elevadas serão sentidas em Vila Boa, que pode atingir máxima de 33,7°C, seguida por Padre Bernardo, com 32,5°C, e Cabeceiras, com 31,2°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser mais fresco em Cristalina, que deve registrar a mínima de 18,7°C, e em Novo Gama, com 18,8°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média geral prevista é de 64,45%, alcançando taxas mais elevadas durante a noite em Abadiânia, com 81,0%, e em Alexânia, com 80,0%. Já a chance de chuva na região é baixa, com média de apenas 13,55%. No entanto, as maiores probabilidades de precipitação, que chegam a 30,0%, concentram-se nos municípios de Novo Gama, Valparaíso de Goiás e Planaltina.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 28,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Cabeceiras: máxima 31,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cidade Ocidental: máxima 29,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 27,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Formosa: máxima 30,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Luziânia: máxima 29,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 20,0%Mimoso de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 27,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Padre Bernardo: máxima 32,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 30,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 29,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Valparaíso de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Vila Boa: máxima 33,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Água Fria de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.