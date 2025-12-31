O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (1). O tempo na região apresenta uma alta probabilidade de precipitação em diversas localidades. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Vila Boa, com 32.7°C, Cocalzinho de Goiás, com 31.6°C, e Padre Bernardo, atingindo 30.4°C. Já as menores temperaturas mínimas serão em Águas Lindas de Goiás, com 19.7°C, e Cristalina, com 20.1°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 74.97%. A maior probabilidade de chuva é para Cristalina, com 85.0%, seguida por Abadiânia e Águas Lindas de Goiás, ambas com 75.0%. Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis se destacam com os maiores índices de umidade noturna, chegando a 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 28.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Novo Gama: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Padre Bernardo: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Pirenópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Vila Boa: máxima 32.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.