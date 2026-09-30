O Entorno do Distrito Federal terá uma quinta-feira (1) marcada por calor intenso em diversas localidades, registrando uma temperatura média máxima de 33,66°C. O aquecimento mais expressivo deve ocorrer em Vila Boa, que projeta uma máxima de 38,5°C, seguida por Cabeceiras com 36,6°C e Padre Bernardo com 36,5°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início do dia serão observadas em Novo Gama, com mínima de 19,0°C, e em Cristalina, que deve apontar 19,1°C.O tempo na região deve manter uma umidade relativa média de 51,97%, com os maiores índices concentrados em Abadiânia, que atinge 78,0%, e Alexânia, com 76,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média de chuva fica em 23,95%, sendo as maiores chances de ocorrência estimadas para Pirenópolis, com 50,0%, e Abadiânia, com 45,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Alexânia: máxima 32,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Cabeceiras: máxima 36,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cidade Ocidental: máxima 33,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Cristalina: máxima 32,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Formosa: máxima 34,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 33,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 20,0%Mimoso de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 20,0%Novo Gama: máxima 31,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 20,0%Padre Bernardo: máxima 36,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Pirenópolis: máxima 33,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 50,0%Planaltina: máxima 33,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 33,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 20,0%Valparaíso de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Vila Boa: máxima 38,5°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Água Fria de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.