O Entorno do Distrito Federal terá predomínio de sol e calor nesta quinta-feira (10), com termômetros registrando média máxima de 31,03°C e mínima média de 18,94°C. O calor será mais intenso em Vila Boa, que deve registrar máxima de 34,5°C, seguida por Padre Bernardo com 34,0°C e Cabeceiras com 32,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas do dia estão previstas para Cidade Ocidental, com mínima de 18,1°C, e Valparaíso de Goiás, com 18,2°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 57,26%, com índices alcançando até 70,0% em cidades como Abadiânia, Alexânia e Valparaíso de Goiás. Quanto às chuvas, a probabilidade média na região é muito baixa, de apenas 3,42%, sendo que Cidade Ocidental, Corumbá de Goiás e Planaltina registram a maior chance de precipitação no período diurno, com 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 30,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 30,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 32,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cidade Ocidental: máxima 30,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 29,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 30,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 31,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 28,8°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 34,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Pirenópolis: máxima 32,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 30,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 30,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Vila Boa: máxima 34,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Água Fria de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.