O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na quinta-feira (11). As temperaturas máximas registrarão Cocalzinho de Goiás com 28.0°C, seguido por Cidade Ocidental e Luziânia, ambas com 27.8°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Águas Lindas de Goiás, com 18.3°C, e Água Fria de Goiás, com 18.7°C.\nA umidade média na região será de 82.05%, com os maiores índices de tempo úmido em Águas Lindas de Goiás, alcançando 94.0%, e em Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás, ambos com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 33.82%, mas Formosa se destaca com 65.0% de chance de tempo chuvoso, seguida por Cidade Ocidental e Cabeceiras, ambas com 45.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 27.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%