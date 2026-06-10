O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas que variam de amenas a mornas na quinta-feira (11). As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 30.4°C, Padre Bernardo, com 29.1°C, e Mimoso de Goiás, atingindo 28.3°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Novo Gama, com 16.9°C, e Abadiânia, com 17.1°C.A umidade do tempo ficará em média em 72.58% na região, com as maiores taxas de umidade em Cidade Ocidental, com 89.0%, Novo Gama e Valparaíso de Goiás, ambas com 88.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 13.68%, mas as cidades de Cidade Ocidental, Cristalina e Novo Gama podem ter 25.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 24.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 27.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 25.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 23.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Formosa: máxima 27.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 25.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 23.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 26.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 26.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.