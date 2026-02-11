O Entorno do Distrito Federal apresenta grande chance de chuva para esta quinta-feira (12), sendo a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes previstas são Vila Boa, com máxima de 29.1°C, Padre Bernardo, com 28.8°C, e Mimoso de Goiás, com 27.9°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Valparaíso de Goiás, com 16.7°C, e Cidade Ocidental, com 16.8°C.A umidade média na região será de 79.82%. Cidades como Padre Bernardo, Abadiânia e Alexânia devem registrar as maiores umidades, com 92.0%, 91.0% e 91.0%, respectivamente. A probabilidade média de chuva é de 33.68%, mas em Abadiânia a chance de chuva é de 95.0%. Águas Lindas de Goiás e Alexânia também têm altas probabilidades de chuva, ambas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Alexânia: máxima 26.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Cabeceiras: máxima 27.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 26.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 26.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 26.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 27.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 25.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 27.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 25.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Vila Boa: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.