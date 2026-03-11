O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na quinta-feira (12). As cidades mais quentes serão Vila Boa, com 29.3°C, Padre Bernardo, com 27.7°C, e Cabeceiras, com 27.0°C. As cidades mais frias serão Abadiânia, com 18.6°C, e Corumbá de Goiás, também com 18.6°C.A umidade média na região será de 84.92%. Santo Antônio do Descoberto registrará o maior índice de umidade com 96.0%, seguido por Abadiânia e Luziânia, ambas com 95.0%. A probabilidade de chuva é alta, alcançando 95.0% em Novo Gama, Valparaíso de Goiás e Mimoso de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 26.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 27.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cidade Ocidental: máxima 26.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 25.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Luziânia: máxima 26.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 25.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 27.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 26.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 26.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 29.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.