O Entorno do Distrito Federal deve registrar um dia de sol firme e sem previsão de chuva significativa nesta quinta-feira (13), com os termômetros marcando temperaturas elevadas à tarde e marcas mais amenas durante a madrugada. As máximas chegam aos 33,0°C em Padre Bernardo, 32,8°C em Vila Boa e 32,1°C em Pirenópolis. Em contrapartida, as menores temperaturas do período devem ser registradas em Santo Antônio do Descoberto, com mínima de 13,4°C, e em Abadiânia, com 13,8°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 45,63%, com os maiores índices concentrados em Cabeceiras, que atinge 64,0%, e Novo Gama, com 62,0%. A probabilidade média de chuva para a data é quase nula, estimada em apenas 1,97%, sendo que os maiores índices de possibilidade de precipitação não passam de 10,0% em cidades como Cocalzinho de Goiás e Mimoso de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 30,1°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 30,3°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 31,2°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 30,2°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cristalina: máxima 29,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 30,6°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 30,5°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 28,3°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Padre Bernardo: máxima 33,0°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Pirenópolis: máxima 32,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 30,2°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 14,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 30,6°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 13,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 32,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.