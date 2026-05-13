O Entorno do Distrito Federal terá tempo predominantemente estável e com pouca probabilidade de chuva na quinta-feira (14). As temperaturas máximas alcançarão 31.7°C em Padre Bernardo, 31.3°C em Vila Boa e 30.4°C em Pirenópolis. As mínimas mais baixas serão registradas em Santo Antônio do Descoberto, com 16.9°C, e em Abadiânia, com 17.0°C.A umidade média na região ficará em 66.87%, com cidades como Formosa podendo atingir 84.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 10.53%, com os maiores índices em Cristalina e Vila Boa, ambas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 28.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 29.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 29.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.