O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas elevadas na quinta-feira (15). A característica do tempo para esta data será marcada por máximas que atingem 31.3°C em Cocalzinho de Goiás, que se destaca como a cidade mais quente. Outras cidades com temperaturas mais altas incluem Vila Boa (30.7°C) e Padre Bernardo (30.5°C). As mínimas mais amenas serão registradas em Abadiânia e Alexânia, ambas com 17.9°C.A umidade do tempo na região apresentará uma média de 65.82%, com a cidade de Cristalina registrando a umidade mais alta, com 81.0%. Luziânia, com 79.0%, e Cidade Ocidental, com 78.0%, também terão índices elevados. A probabilidade de chuva tem uma média de 15.79%, mas algumas localidades podem ter chances maiores, como Formosa, com 50.0% de probabilidade, e Abadiânia e Alexânia, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 29.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Formosa: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Luziânia: máxima 29.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 28.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 30.0%Padre Bernardo: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 30.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.