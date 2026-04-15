O Entorno do Distrito Federal terá temperaturas moderadas na quinta-feira (16). O tempo apresentará Vila Boa como a cidade mais quente, atingindo 29.3°C, seguida por Padre Bernardo com 28.8°C e Mimoso de Goiás com 27.7°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Abadiânia, com 17.6°C, e Novo Gama, com 17.7°C.A umidade média na região será de 72.53%. As cidades com maiores índices de umidade durante a noite incluem Abadiânia, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás, todas com 86.0%. A probabilidade de chuva é de 25.53% em média, sendo que Corumbá de Goiás e Novo Gama apresentam as maiores probabilidades diurnas, com 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Alexânia: máxima 27.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 27.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Cidade Ocidental: máxima 26.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 26.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 26.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 27.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Novo Gama: máxima 25.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Pirenópolis: máxima 27.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Planaltina: máxima 26.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.