O Entorno do Distrito Federal terá uma quinta-feira (16) com céu aberto e termômetros apresentando marcas variadas ao longo do dia. Entre as localidades que devem registrar as temperaturas mais elevadas estão Padre Bernardo, com máxima de 29,7°C, Pirenópolis, que chega a 29,6°C, e Vila Boa, com 28,9°C. No extremo oposto, as menores mínimas previstas ocorrem em Cabeceiras, com 11,3°C, e Novo Gama, onde a temperatura mínima atinge 11,6°C.A umidade relativa média do ar na região fica estimada em 59,13%, apresentando seus maiores índices em Cabeceiras, com 76,0%, e em Novo Gama, com 73,0%. Em relação às chances de precipitação, a probabilidade de chuva é de 0,0%, assegurando o tempo firme em localidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26,7°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 26,9°C, mínima 12,4°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 25,1°C, mínima 11,3°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 25,6°C, mínima 12,3°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26,8°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 27,0°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 23,6°C, mínima 12,0°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 26,1°C, mínima 11,9°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 26,1°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 23,8°C, mínima 11,6°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 29,7°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 29,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 26,1°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27,0°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 25,7°C, mínima 12,6°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 28,9°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 26,4°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25,8°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.