O Entorno do Distrito Federal terá um dia de predomínio de sol nesta quinta-feira (17), com os termômetros alcançando marcas bastante elevadas em diversos municípios. O calor se destaca especialmente em Vila Boa, que deve registrar máxima de 35,9°C, seguida de perto por Padre Bernardo, com 35,6°C, e Mimoso de Goiás, que chega a 33,7°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser mais brando em Novo Gama, onde a mínima prevista é de 18,8°C, e em Cristalina, que aponta para 19,2°C.A umidade relativa do ar na região se mantém em uma média de 51,21%, sendo que os maiores índices esperados ocorrem em Abadiânia, com 64,0%, além de Alexânia e Cidade Ocidental, ambas com 63,0%. Em relação à chance de precipitação, a média geral é bastante reduzida, situando-se em apenas 4,21%. Ainda assim, as maiores probabilidades de chuva para o dia, de 15,0%, são registradas nos municípios de Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Alexânia: máxima 31,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cabeceiras: máxima 32,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 31,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Corumbá de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 29,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 31,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 31,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 29,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 35,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 33,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 31,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 35,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.