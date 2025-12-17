O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na quinta-feira (18). As temperaturas máximas alcançarão 27.2°C em Cocalzinho de Goiás, 26.9°C em Vila Boa e 25.9°C em Corumbá de Goiás. Já as menores temperaturas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com 18.8°C, e Cristalina, com 19.1°C.A umidade média na região ficará em 86.84%, com os maiores índices chegando a 95.0% em Formosa e Cabeceiras. A probabilidade média de chuva é de 45.79%, sendo as maiores chances observadas em Água Fria de Goiás (85.0%), Formosa (75.0%) e Padre Bernardo (75.0%).Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Alexânia: máxima 25.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cabeceiras: máxima 23.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Cidade Ocidental: máxima 24.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Cristalina: máxima 24.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Formosa: máxima 24.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Luziânia: máxima 25.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Mimoso de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Novo Gama: máxima 24.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Padre Bernardo: máxima 25.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Pirenópolis: máxima 25.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Planaltina: máxima 23.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Vila Boa: máxima 26.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.