O Entorno do Distrito Federal terá tempo estável com baixíssima probabilidade de chuva e temperaturas amenas a quentes na quinta-feira (18). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Padre Bernardo, com 31.1°C, seguida por Vila Boa, com 30.8°C, e Pirenópolis, com 30.2°C. Já as mínimas mais baixas ocorrerão em Santo Antônio do Descoberto, chegando a 13.2°C, e em Alexânia, com 13.4°C.A umidade média na região ficará em torno de 63.79%, com Cabeceiras registrando os índices mais altos, atingindo 86.0%. A probabilidade de chuva é bastante baixa, com média de 5.0%, sendo que algumas cidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia apresentam uma chance de até 10.0% de precipitação durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.4°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 27.6°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 27.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 27.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 25.1°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 27.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 27.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 25.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 31.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 30.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 27.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.