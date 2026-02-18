O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na quinta-feira (19). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Vila Boa, com 30.4°C, Cabeceiras, com 29.2°C, e Padre Bernardo, com 28.6°C. As mínimas mais baixas devem ser registradas em Águas Lindas de Goiás e Cocalzinho de Goiás, ambas com 18.7°C.A umidade média do tempo na região ficará em torno de 79%, com picos de 94% em Cidade Ocidental e Formosa. A probabilidade média de chuva é de 53%, sendo que Alexânia e Novo Gama podem atingir 95% e Abadiânia, 90%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Alexânia: máxima 27.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Cabeceiras: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 27.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 55.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 27.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Formosa: máxima 28.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Luziânia: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 27.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 28.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Pirenópolis: máxima 27.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 27.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Vila Boa: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.