O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na quinta-feira (19). As cidades com as temperaturas mais elevadas serão Vila Boa, com máxima de 30.4°C, Padre Bernardo, com 28.9°C, e Cabeceiras, com 28.5°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com 18.5°C, e Planaltina, com 18.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 81.05%. Cidades como Cidade Ocidental, Cristalina e Formosa apresentam alta probabilidade de chuva, com índices chegando a 65.0%. Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Padre Bernardo registram os maiores níveis de umidade, atingindo 93.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 27.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Formosa: máxima 27.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Luziânia: máxima 28.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 27.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Padre Bernardo: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 27.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 30.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.