O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva amanhã, quinta-feira (2). O tempo apresenta temperaturas máximas de até 27.7°C em Padre Bernardo, 27.6°C em Pirenópolis e também 27.6°C em Vila Boa, as mais quentes da região. As temperaturas mínimas serão mais baixas em Novo Gama, com 17.9°C, e Abadiânia, com 18.1°C.A umidade média na região ficará em torno de 83.87%, com destaque para Cidade Ocidental, Abadiânia e Formosa, que podem registrar umidade de até 96.0% e 95.0% respectivamente. A probabilidade média de chuva é de 51.32%, porém cidades como Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás e Cristalina têm alta probabilidade de chuva, chegando a 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Alexânia: máxima 27.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Cabeceiras: máxima 26.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 26.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 26.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 26.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Luziânia: máxima 27.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 25.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Padre Bernardo: máxima 27.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Planaltina: máxima 25.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Vila Boa: máxima 27.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Água Fria de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.