O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (2). As temperaturas máximas mais elevadas serão observadas em Vila Boa, com 30.2°C, Padre Bernardo, com 29.6°C, e Pirenópolis, com 29.3°C. As mínimas mais baixas ocorrerão em Santo Antônio do Descoberto, marcando 11.9°C, e Alexânia, com 12.0°C.A umidade média na região ficará em 61.53%. As cidades com maiores índices de umidade são Cabeceiras, com 81.0%, Valparaíso de Goiás, com 80.0%, e Cidade Ocidental, com 79.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 66%. Formosa apresenta 10.0% de probabilidade de chuva, enquanto Cristalina e Cabeceiras registram 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.9°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 27.1°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 26.7°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 26.4°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 25.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 27.2°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 26.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 25.0°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 29.6°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 27.1°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.3°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.