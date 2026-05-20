O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas variando entre amenas e moderadas nesta quinta-feira (21). As cidades mais quentes devem ser Vila Boa, com máxima de 31.9°C, Padre Bernardo, com 30.8°C, e Pirenópolis, que alcança 29.1°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Novo Gama, com 16.7°C, e Abadiânia, com 17.1°C.A umidade do tempo para a região ficará em média em 69.05%, com cidades como Novo Gama atingindo 84.0%, Abadiânia 83.0% e Alexânia também com 83.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 9.34%. As maiores chances de tempo chuvoso são em Abadiânia e Pirenópolis, ambas com 15.0% de probabilidade, e Águas Lindas de Goiás, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 25.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 25.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 30.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 28.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.