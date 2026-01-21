O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (22). As temperaturas se manterão amenas, com as cidades mais quentes sendo Vila Boa, que alcança 25.1°C, Cocalzinho de Goiás com 24.1°C e Água Fria de Goiás com 24.0°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com mínima de 17.9°C, e Cristalina, onde os termômetros podem marcar 18.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 88.21%, com Cristalina registrando os maiores índices de umidade, chegando a 94.0%, seguida por Luziânia com 93.0% e Abadiânia com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 58.82%, mas algumas localidades como Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás terão as maiores chances de precipitação, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 23.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Alexânia: máxima 23.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Cabeceiras: máxima 23.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cidade Ocidental: máxima 23.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Corumbá de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cristalina: máxima 21.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Formosa: máxima 22.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Luziânia: máxima 23.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mimoso de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Novo Gama: máxima 22.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Padre Bernardo: máxima 23.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Pirenópolis: máxima 22.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Planaltina: máxima 21.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 22.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Valparaíso de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 25.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 21.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 23.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.