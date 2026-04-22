O Entorno do Distrito Federal terá um tempo caracterizado por temperaturas amenas a mornas e baixa probabilidade de chuva na quinta-feira (23). As temperaturas máximas mais altas serão registradas em Vila Boa, com 30.9°C, Padre Bernardo, com 29.6°C, e Pirenópolis, que alcançará 29.1°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas ocorrerão em Abadiânia e Alexânia, ambas com 16.4°C.A umidade média na região ficará em 59.92%, enquanto a probabilidade média de chuva é de 10.0%. As cidades com os maiores índices de umidade à noite incluem Cidade Ocidental e Novo Gama, ambas com 74.0%, e Abadiânia, com 73.0%. A probabilidade de precipitação é de 10.0% em toda a região, com destaque para Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 28.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.