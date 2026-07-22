O Entorno do Distrito Federal reserva um dia de sol e calor para esta quinta-feira (23), com temperaturas amenas durante a madrugada e marcas elevadas no período da tarde. Os termômetros registram picos de calor em Padre Bernardo, que atinge máxima de 32,7°C, seguida por Vila Boa com 32,2°C e Pirenópolis com 31,6°C. Em contrapartida, as menores temperaturas mínimas ocorrem em Cabeceiras, onde os termômetros caem para 13,4°C, e em Santo Antônio do Descoberto, com registro de 13,9°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 46,39%, registrando seus índices mais elevados em Cabeceiras, com máxima de 66,0%, enquanto Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto alcançam 63,0%. Quanto à possibilidade de precipitação, o tempo seco predomina completamente em todo o território, com probabilidade de chuva nula de 0,0% em todos os municípios, incluindo Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29,8°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 30,0°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 30,5°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 13,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 29,8°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 28,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 30,2°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 30,1°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 28,2°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 32,7°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 31,6°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 30,0°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 30,4°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 32,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.