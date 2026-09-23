O Entorno do Distrito Federal enfrentará um dia de calor bastante intenso nesta quinta-feira (24). O forte aquecimento se fará notar especialmente em Padre Bernardo, onde os termômetros devem registrar 37,0°C, seguido por Vila Boa com 36,7°C e Mimoso de Goiás com máxima de 35,3°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em Novo Gama, com mínima de 18,6°C, e Alexânia, que deve registrar 19,0°C.O tempo seco predomina na região, com umidade média estimada em 51,82%, sendo que os índices mais elevados devem ser registrados em Cidade Ocidental, alcançando 68,0%, e em Valparaíso de Goiás, com 67,0%. A probabilidade média de chuva é de 14,21%, mas algumas localidades apresentam maior chance de precipitação, como Planaltina, que lidera com 50,0% de probabilidade, e Formosa, com 45,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 32,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 32,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 34,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Cidade Ocidental: máxima 33,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 30,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Formosa: máxima 33,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Luziânia: máxima 33,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Novo Gama: máxima 31,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Padre Bernardo: máxima 37,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Pirenópolis: máxima 34,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 33,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 33,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Valparaíso de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Vila Boa: máxima 36,7°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Água Fria de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.